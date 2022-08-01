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США перебросили авианосную группу ближе к Тайваню

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Official U.S. Navy Imagery / Attribution License

США перебросили в район Тайваня авианосец USS Ronald Reagan и десантные корабли, следует из данных сервисов, которые отслеживают местоположение судов американского флота.

26 июля авианосец получил приказ следовать на север в сторону Южно-Китайского моря в направлении Тайваня. USS Ronald Reagan поддерживают десантные корабли LHA 6 America и LHA 7 Tripoli.

Еще один авианосец USS Abraham Lincoln, десантный вертолетоносец ВМС США USS Essex и 36 других военных кораблей расположены на Гавайях. Вблизи Окинавы также находятся два военно-транспортных HC-130J Combat King IIS.

В настоящее время авианосная группа может находиться в 800 километрах от юго-восточной оконечности Тайваня. Аналитики предполагают, что выдвижение ударной группы может подтверждать визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к «вопиющим последствиям», а китайские военные не будут «сидеть сложа руки».

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией. Административный статус региона остается неурегулированным.

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