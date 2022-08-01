Байден согласился обсудить с Путиным новую систему контроля вооружения

Власти США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении наступательных вооружений СНВ-3, который истекает в 2026 году, сообщил американский президент Джо Байден.

«Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями»,— говорится в заявлении господина Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Президент США уточнил, что в обсуждении новой системы по контролю за вооружениями должен участвовать Китай, «как государство, обладающее ядерным оружием». Ранее такое предложение уже выдвигала администрация бывшего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

СНВ-3 — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок его действия истекал в феврале 2021 года. Джо Байден продлил договор с Россией после вступления в должность президента в начале 2021 года.