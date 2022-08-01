НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден согласился обсудить с Путиным новую систему контроля вооружения

Источник:
Sibnet.ru
464 1
Фото: © The White House

Власти США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении наступательных вооружений СНВ-3, который истекает в 2026 году, сообщил американский президент Джо Байден.

«Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями»,— говорится в заявлении господина Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Президент США уточнил, что в обсуждении новой системы по контролю за вооружениями должен участвовать Китай, «как государство, обладающее ядерным оружием». Ранее такое предложение уже выдвигала администрация бывшего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

СНВ-3 — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок его действия истекал в феврале 2021 года. Джо Байден продлил договор с Россией после вступления в должность президента в начале 2021 года.

Еще по теме
США перебросили авианосную группу ближе к Тайваню
Си Цзиньпин разбил Байдена во время разговора о Тайване
Макрон и Шольц стали продвигать идею диалога с Россией
Сербия и Косово оказались на грани войны
смотреть все
Политика #Мир #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Калашников» усовершенствовал АК‑12 по опыту СВО
Россия перекрыла газовый вентиль Латвии
Назван идеальный способ ругать детей
Украина в День ВМФ нанесла удар по штабу Черноморского флота
Обсуждение (1)
Картина дня
США перебросили авианосную группу ближе к Тайваню
Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты
Байден согласился обсудить с Путиным новую систему контроля вооружения
Немецкое вооружение опозорилось на Украине
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
32
Россия перекрыла газовый вентиль Латвии
29
Спикер Госдумы назвал уехавших из страны россиян предателями
27
Дефицит электроники ожидается в России с началом осени
27
Российский флот установил господство в Азовском море
25
Прямая линия с Путиным пройдет не раньше сентября