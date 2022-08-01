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Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года, соответствующий документ опубликован на сайте регулятора. Снять можно будет только 10 тысяч долларов или 10 тысяч евро независимо от валюты вклада.

«Граждане, которые с 9 марта 2022 года еще не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года, — отмечается в сообщении.

Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро независимо от валюты вклада или счета.

До 9 марта 2023 года сохраняются ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля. Другую иностранную валюту продают без ограничений.

Банк России ввел лимит на снятие евро и доллара 9 марта, изначально эта мера действовала до 9 сентября. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уточнила, что это связано с введенным в рамках санкций запретом на ввоз в страну банкнот долларов и евро.

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