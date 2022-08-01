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Блогер показал минусы ввозимых в Россию арабских машин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Mitsubishi

Автомобильный блогер Илья Свиридов разобрал Mitsubishi Pajero, ввезенный по параллельному импорту, и показал минусы машин из ОАЭ.

Машиной для анализа на YouTube-канале «Клубный сервис» стал Mitsubishi Pajero Sport. Официальные дилеры продают внедорожник российской сборки за 5,2 миллиона рублей, а по параллельному импорту из ОАЭ можно привезти аналогичный за 3,5 миллиона рублей.

У арабского внедорожника нет обогрева кресел и руля, подогрева наружных зеркал, а также электропривода крышки багажника.

У Pajero Sport из ОАЭ маленький радиатор отопителя, а система климата упрощенная: на заднем ряду — только обдув от кондиционера. «В ней будет прохладно зимой», — предупредил Свиридов.

Автомобили для рынка ОАЭ собирают в Таиланде, и разбор машины показал, что тайцы экономят на шумоизоляции и антикоррозийной обработке. По мнению блогера, 3,5 миллиона рублей — явно завышенная цена для этой машины, она должна стоить в районе 2,5 миллиона.

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