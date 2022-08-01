Первое судно с зерном покинуло Одессу

Первое с начала специальной военной операции на Украине судно с зерном покинуло порт Одессы, сообщает координационный центр в Стамбуле.

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне с 26 тысячами тонн кукурузы отправился из порта Одессы в Ливан, приводит РБК сообщение Минобороны Турции.

Россия и Украина 22 июля подписали с Турцией и ООН пакет документов, призванных решить проблему с экспортом украинского зерна на мировые рынки. В них описан механизм вывоза сельхозпродукции из портов Одесса, Черноморск и Южный.

В рамках соглашения создан безопасный коридор для экспорта зерна по морю. Следить за погрузкой будут представители Турции и ООН, а проверять суда на входе и выходе в Черном море — четырехсторонний координационный центр. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков предполагал, что все три порта могут заработать в течение трех недель.

Кроме того, Россия и ООН заключили меморандум о том, что организация будет способствовать снятию ограничений, препятствующих экспорту российских сельхозпродукции и удобрений.