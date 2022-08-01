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Си Цзиньпин разбил Байдена во время разговора о Тайване

Источник:
РИА Новости
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по тайваньскому вопросу, что свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира, считает американский эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.

Си Цзиньпин без колебания жестко предостерег Байдена от вмешательства в ситуацию с Тайванем. При этом Белый дом предпочел не упоминать предупреждение китайского лидера в расшифровке диалога, обратил внимание эксперт.

«Не стоит ожидать от Байдена признания, что Си Цзиньпин "разбил его в пух и прах". Но, судя по всему, именно это и произошло во время их длительного разговора. <…> Если кто-то сомневался в том, что однополярный мир во главе с США закончился, то разговор Байдена и Си Цзиньпина наглядное тому подтверждение», — приводит РИА Новости слова Семпа.

Аналитик считает, что Китай чувствует слабость и разобщенность в Соединенных Штатах, а также учитывает запинки Байдена на пресс-конференциях и падение его рейтинга одобрения в стране до исторического минимума.

«Что еще важнее, Китай наблюдал за тем, как США провалили вывод войск из Афганистана при администрации Байдена», — отметил Семпа.

Телефонный разговор лидеров США и КНР состоялся в четверг. Си Цзиньпин заявил о недопустимости вмешательства в дела Тайваня, добавив, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая «непоколебима».

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Топ комментариев

fender1984

Мелко плаваешь! Надеюсь к октябрю уже в самом ЕС цена будет более Е5к.

Гаврило Принцип

Какое ПВО, если дрон прилетел из Севастополя, а не извне?

pepelmetal

Конечно молодцы, надеюсь зима будет супер холодной

GammiPluh

ой ли, у тебя что исключительная лицензия на написание чушь и бреда?