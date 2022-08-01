ЦБ оценил возможность деноминации рубля

Зампред Центробанка Сергей Белов считает, что в России нет причин для проведения деноминации. Он отметил, что ее проводят в основном после периода гиперинфляции.

«Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными. <...> Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать», — приводят «Известия» слова Белова, сказанные им в ответ на вопрос, планируется ли в России деноминация.

Зампред ЦБ напомнил, что в 1998 году, когда проводилась последняя деноминация, этот процесс стал «своего рода отсечением периода финансовой нестабильности» при масштабной инфляции.

«Проведенная деноминация была нацелена на укрепление доверия к российской национальной валюте»,— сказал Белов. Он отметил, что деноминация была довольно затратной и продолжительной.

Деноминация — обмен старых денежных знаков на новые с меньшим номиналом (с меньшим числом нулей).