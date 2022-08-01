НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Российские «Нахимовцы» выбилась в лидеры проката среди новинок

Источник:
Sibnet.ru
368 0
Фото: © кадр из фильма «Нахимовцы»

Семейная комедия «Нахимовцы» стала лидером проката среди новинок, но не сумела собрать больше денег, чем американский мультфильм, вышедший неделей ранее.

По итогам уикенда, «Нахимовцы» собрали кассу в 19,3 миллиона рублей, став самой популярной премьерой. За ними следует американский фильм ужасов «Клаустрофобы: Долина дьявола» с кассой в 16,6 миллиона рублей.

Фильм «Нахимовцы» рассказывает историю о братьях-близнецах из семьи потомственных военных моряков. Их отец мечтает, чтобы сыновья закончили легендарное Нахимовское училище и продолжили семейную династию на флоте. Но ребята, как и большинство современных подростков, они хотят лишь веселья и легких денег.

Еще по теме
Как «Сверхъестественное»: лучшие фильмы про нечисть
Первые эпизоды сериала «Наследие» появились в Сети
Томские продюсеры сняли сериал «Соцсети» с Аксеновой и Кяро
Вышел новый трейлер «Винчестеров»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российские пираты взломали Diablo 2: Resurrected
«Калашников» усовершенствовал АК‑12 по опыту СВО
Кремль заявил о невозможности поставлять больше газа в Европу
Россия перекрыла газовый вентиль Латвии
Обсуждение (0)
Топ комментариев

fender1984

Мелко плаваешь! Надеюсь к октябрю уже в самом ЕС цена будет более Е5к.

Гаврило Принцип

Какое ПВО, если дрон прилетел из Севастополя, а не извне?

pepelmetal

Конечно молодцы, надеюсь зима будет супер холодной

GammiPluh

ой ли, у тебя что исключительная лицензия на написание чушь и бреда?