Российские «Нахимовцы» выбилась в лидеры проката среди новинок

Семейная комедия «Нахимовцы» стала лидером проката среди новинок, но не сумела собрать больше денег, чем американский мультфильм, вышедший неделей ранее.

По итогам уикенда, «Нахимовцы» собрали кассу в 19,3 миллиона рублей, став самой популярной премьерой. За ними следует американский фильм ужасов «Клаустрофобы: Долина дьявола» с кассой в 16,6 миллиона рублей.

Фильм «Нахимовцы» рассказывает историю о братьях-близнецах из семьи потомственных военных моряков. Их отец мечтает, чтобы сыновья закончили легендарное Нахимовское училище и продолжили семейную династию на флоте. Но ребята, как и большинство современных подростков, они хотят лишь веселья и легких денег.