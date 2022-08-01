Макрон и Шольц стали продвигать идею диалога с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон скоро начнут ссориться с Брюсселем по поводу нового диалога с президентов России Владимиром Путиным, считает аналитик издания Strategic Culture Мартин Джей.

У Шольца и Макрона могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой, считает аналитик.

«Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединится Макрон в поисках нового диалога с Путиным», — приводит РИА Новости мнение Джея.

По его мнению, Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России. « В Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере девяти миллиардов евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто "трещины", а реальные сигналы», — отметил Джей.