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Сербия и Косово оказались на грани войны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Pvt. Courtney Hubbard

Ситуация на севере Косово, где проживают сербы, обострилась из-за решения Приштины  больше не признавать сербские документы и автомобильные номерные знаки. Сербские общины стали блокировать дороги, власти Косово — стягивать спецназ.

Правительство самопровозглашенного Косово объявило, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы. Сербам, которые захотят посетить Косово, будут на въезде выдавать временную справку на срок до 90 дней. В Косово также пообещали заставить перерегистрировать автомобили с сербскими номерами.

Ситуация обострилась до предела. «Ситуация для нашего народа в Косово и Метохии очень сложная. Никогда мы не были в более сложной ситуации, чем сегодня. Приштинский режим пытается использовать ситуацию в мире, новый Зеленский в лице Альбина Курти заявляет о борьбе с гегемонизмом», — заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, власти Косово заранее послали свои спецподразделения, чтобы останавливать всех, у кого сербские документы. Вучич посетил генштаб вооруженных сил Сербии. Белград стал перебрасывать к границе сухопутные части и авиацию. Россия потребовала от Косово соблюдать права сербов.

В итоге Косово отложило принятие закона о непризнании сербских документов. «Премьер-министр Курти <...> провел встречи с американскими и европейскими международными партнерами. В связи с ситуацией [на границе] правительство Косово обязуется отложить выполнение двух решений с 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года», — заявили власти Косово.

Косово было отторгнуто от Югославии в 1999 годы в результате военной операции НАТО. Позднее республика в одностороннем порядке провозгласила независимость, которую не признает Сербия, Россия и половина стран-членов ООН. Северную часть Косово населяют сербы. Они отказываются подчиняться властям Косово. Приштина пытается взять эту территорию под контроль.

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Топ комментариев

fender1984

Мелко плаваешь! Надеюсь к октябрю уже в самом ЕС цена будет более Е5к.

Гаврило Принцип

Какое ПВО, если дрон прилетел из Севастополя, а не извне?

pepelmetal

Конечно молодцы, надеюсь зима будет супер холодной

GammiPluh

ой ли, у тебя что исключительная лицензия на написание чушь и бреда?