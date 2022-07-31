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Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Пенсионный фонд России 1 августа пересчитает пенсии работающим пенсионерам, сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«С 1 августа произведут корректировку пенсий пенсионерам, работавшим в прошлом году и за которых работодатели уплачивали взносы в пенсионную систему», — цитирует Бибикова «Российскую газету».

По его словам, перерасчет пенсий произойдет в беззаявительном порядке. Прибавка будет зависеть от той суммы, которая поступила в пенсионную систему, то есть будет индивидуальной. Конкретную сумму можно уточнить в Пенсионном фонде.

С 1 июня в России были увеличены все размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров. Прибавка для каждого получателя определяется опять же индивидуально. Увеличились фиксированная выплата и страховая часть. Так, если пенсия была 20 тысяч рублей, то повышение составило две тысячи рублей.

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