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31 июля,
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#Санкции
Тимати купил сеть кофеен Starbucks в России
31.07.22, 15:56
Источник:
ТАСС
297
0
Фото
: Министерство культуры Республики Крым /
CC BY 4.0
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Alhazred
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pepelmetal
латвия, встречай газ по 3000$
pepelmetal
Не, подобным тебе уподобляться ну буду!
GammiPluh
это модно в вашей "незалежной", в России таких как ненавидят
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