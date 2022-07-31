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Тимати купил сеть кофеен Starbucks в России

Источник:
ТАСС
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Фото: Министерство культуры Республики Крым / CC BY 4.0
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Топ комментариев

Alhazred

Газ перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))

pepelmetal

латвия, встречай газ по 3000$

pepelmetal

Не, подобным тебе уподобляться ну буду!

GammiPluh

это модно в вашей "незалежной", в России таких как ненавидят