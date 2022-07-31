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OBI продала свой российский бизнеса за 1 евро

Источник:
«Ведомости»
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Фото: Gennady Grachev from Moscow, Russia / CC BY 2.0

Немецкая сеть гипермаркетов OBI подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юридических лиц российской сети магазинов OBI, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Согласно условиям сделки, на первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max, 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже группа инвестиционно-строительных компаний Max может продать часть бизнеса «третьим лицам», сообщили источники.

По их словам, сумма сделки была символической и составила €1.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство группы инвестиционно-строительных компаний MAX о приобретении бизнеса OBI в России.

OBI — сеть гипермаркетов направления DIY (от англ. do it yourself — «сделай сам»), работала в России с 2003 года. В марте она заявила о прекращении работы на территории России в связи с событиями вокруг Украины.

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Топ комментариев

Alhazred

Газ перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))

pepelmetal

латвия, встречай газ по 3000$

pepelmetal

Не, подобным тебе уподобляться ну буду!

GammiPluh

это модно в вашей "незалежной", в России таких как ненавидят