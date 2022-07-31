OBI продала свой российский бизнеса за 1 евро

Немецкая сеть гипермаркетов OBI подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юридических лиц российской сети магазинов OBI, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
Согласно условиям сделки, на первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max, 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже группа инвестиционно-строительных компаний Max может продать часть бизнеса «третьим лицам», сообщили источники.
По их словам, сумма сделки была символической и составила €1.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство группы инвестиционно-строительных компаний MAX о приобретении бизнеса OBI в России.
OBI — сеть гипермаркетов направления DIY (от англ. do it yourself — «сделай сам»), работала в России с 2003 года. В марте она заявила о прекращении работы на территории России в связи с событиями вокруг Украины.
AlhazredГаз перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))
pepelmetalлатвия, встречай газ по 3000$
pepelmetalНе, подобным тебе уподобляться ну буду!
GammiPluhэто модно в вашей "незалежной", в России таких как ненавидят