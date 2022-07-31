Тест на COVID президента США Джо Байдена вновь показал — глава Белого дома возвратился на карантин, говорится в заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора.

«После отрицательных результатов теста во вторник вечером, в среду утром, в четверг утром и в пятницу утром, результат теста на антиген президента оказался положительным в субботу поздним утром», — приводит ТАСС заявление доктора.

По его словам, Байден «не испытывает симптомов [COVID-19] и продолжает чувствовать себя довольно хорошо». Но, как сказал врач, в связи с положительным результатом теста на антиген, глава государства снова уходит на карантин.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, американский лидер будет находиться на карантине до тех пор, пока его тест на коронавирус не покажет отрицательный результат.