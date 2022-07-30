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Панарин кратко описал отдых в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tlop2000 / CC BY-SA 4.0

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своем отпуске, который он провел в России.

«Уезжал на неделю в деревню кормить комаров. Сначала вообще не понимал — где я забазировался. Оводов сменяли мошки, мошек сменяли комары — долбят тебя постоянно, просыпаешься красный», — цитирует хоккеиста «Матч ТВ».

Панарин занял четвертое место среди бомбардиров команды по итогам плей-офф НХЛ. Он провел на льду 20 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли, заработав 16 очков по системе гол + пас.

Всего в этом сезоне россиянин забросил 28 шайб и сделал 84 результативные передачи в 95 матчах за «Рейнджерс».

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