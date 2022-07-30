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Госдеп оценил умение Путина говорить без шпаргалок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин говорит без шпаргалок, рассказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Шерман встречалась с Путиным в мае 2015 года, когда приезжала в Сочи вместе с занимавшим тогда пост главы Госдепартамента Джоном Керри, их общение продолжалось примерно четыре часа.

«Он очень умный, не использовал шпаргалки, говорил бегло и был очень уверен в себе», — отметила она в интервью для The Economist. По ее словам, российский президент всегда идет к намеченной цели.

Ранее президент США Джо Байден на рабочей встрече с представителями ветроэнергетической отрасли случайно показал журналистам шпаргалку для выступления, в которой были подробно расписаны его действия.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

Alhazred

Газ перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))

pepelmetal

латвия, встречай газ по 3000$

mosquito__2010

"продолжает закупать российский газ через посредника" ... Будет дороже, но зато не в рублях и не Русским...

pepelmetal

Не, подобным тебе уподобляться ну буду!