Госдеп оценил умение Путина говорить без шпаргалок

Президент России Владимир Путин говорит без шпаргалок, рассказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Шерман встречалась с Путиным в мае 2015 года, когда приезжала в Сочи вместе с занимавшим тогда пост главы Госдепартамента Джоном Керри, их общение продолжалось примерно четыре часа.

«Он очень умный, не использовал шпаргалки, говорил бегло и был очень уверен в себе», — отметила она в интервью для The Economist. По ее словам, российский президент всегда идет к намеченной цели.

Ранее президент США Джо Байден на рабочей встрече с представителями ветроэнергетической отрасли случайно показал журналистам шпаргалку для выступления, в которой были подробно расписаны его действия.