Госдеп оценил умение Путина говорить без шпаргалок

Фото: © пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин говорит без шпаргалок, рассказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Шерман встречалась с Путиным в мае 2015 года, когда приезжала в Сочи вместе с занимавшим тогда пост главы Госдепартамента Джоном Керри, их общение продолжалось примерно четыре часа.
«Он очень умный, не использовал шпаргалки, говорил бегло и был очень уверен в себе», — отметила она в интервью для The Economist. По ее словам, российский президент всегда идет к намеченной цели.
Ранее президент США Джо Байден на рабочей встрече с
представителями ветроэнергетической отрасли случайно показал журналистам шпаргалку
для выступления, в которой были подробно расписаны его действия.
AlhazredГаз перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))
pepelmetalлатвия, встречай газ по 3000$
mosquito__2010"продолжает закупать российский газ через посредника" ... Будет дороже, но зато не в рублях и не Русским...
pepelmetalНе, подобным тебе уподобляться ну буду!