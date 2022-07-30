Турция резко нарастила экспорт в Россию

Турция увеличила экспорт в Россию почти в 1,5 раза в июне 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года его объем вырос на 46%, следует из данных турецкой статистики.

Так, за июнь турецкие компании заработали 791,4 миллиона долларов за счет продажи товаров в Россию, это рекорд с 2010 года. Среди самых популярных товаров — турецкие фрукты и ягоды.

Также увеличились поставки машин, оборудования и комплектующих. По прогнозам аналитиков, Турция в ближайшее время сможет выйти на четвертое или пятое место в списке крупнейших поставщиков товаров на российский рынок.

В настоящее время лидерами по экспорту в Россию являются Китай, Белоруссия и Германия. При этом поставки из Евросоюза снижаются на фоне введенных санкций.