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Турция резко нарастила экспорт в Россию

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Турция увеличила экспорт в Россию почти в 1,5 раза в июне 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года его объем вырос на 46%, следует из данных турецкой статистики.

Так, за июнь турецкие компании заработали 791,4 миллиона долларов за счет продажи товаров в Россию, это рекорд с 2010 года. Среди самых популярных товаров — турецкие фрукты и ягоды.

Также увеличились поставки машин, оборудования и комплектующих. По прогнозам аналитиков, Турция в ближайшее время сможет выйти на четвертое или пятое место в списке крупнейших поставщиков товаров на российский рынок.

В настоящее время лидерами по экспорту в Россию являются Китай, Белоруссия и Германия. При этом поставки из Евросоюза снижаются на фоне введенных санкций.

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Топ комментариев

Alhazred

Газ перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))

pepelmetal

латвия, встречай газ по 3000$

mosquito__2010

"продолжает закупать российский газ через посредника" ... Будет дороже, но зато не в рублях и не Русским...

pepelmetal

Не, подобным тебе уподобляться ну буду!