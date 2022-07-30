Intel повысит стоимость процессоров из-за финансовых проблем

Компания Intel подтвердила планы по повышению стоимости процессоров, цены могут вырасти на 20% уже осенью 2022 года.

В ходе финансового отчета за второй квартал 2022 года Intel признала, что не выполнила целевые показатели. Так, выручка корпорации во втором квартале упала на 22% — до 15,3 миллиарда долларов.

Чистый убыток компании составил 110 миллионов долларов или 0,11 доллара на акцию, против прибыли в 5,1 миллиарда или 0,29 доллара на акцию годом ранее, пишет портал WCCTech.

В результате производитель принял решение повысить цены на свою продукцию. Кроме процессоров, также подорожают Wi-Fi-контроллеры и другие компоненты, которые составляют большую часть бизнеса Intel.

Стоимость продукции повысится на 10-20%, при этом новые цены пока не утверждены. Несмотря на это, Intel уже связалась со своими партнерами и клиентами, чтобы подготовить их к подорожанию.