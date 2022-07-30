Комфортные для человека пещеры нашли на Луне

Международная команда астрономов обнаружила на поверхности Луна пещеры, температура внутри которых достигает комфортных для человека значений, сообщается на сайте NASA.

Впервые такие объекты были обнаружены на Луне в 2009 году, однако до недавнего времени исследователи не знали, можно ли использовать эти пещеры в качестве укрытий для человека на случай колонизации Луны.

Новые данные космического корабля Lunar Reconnaissance Orbiter пролили свет на эту тайну. Так, ученым удалось изучить лунную пещеру Marius Hills, глубина которой составляет около 34 метров.

Результаты моделирования показали, что температура в постоянно затененных частях пещеры в течение лунного дня незначительно варьируется, оставаясь примерно на одном уровне — около 17 градусов Цельсия.

По мнению авторов исследования, на подобном уровне температура держится и во многих других пещерах, число которых на поверхности Луны составляет несколько сотен.

Между тем на поверхности Луны условия экстремальные. Днем поверхность нередко нагревается до 127 градусов Цельсия, а ночью температура опускается до минус 173 градусов.