Создана первая бумажная батарейка

Швейцарские ученые создали экологичный аккумулятор из бумаги. Батарейку под названием Empa планируется использовать в одноразовых медицинских изделиях для диагностики, а также датчиках окружающей среды.

Главной особенностью батарейки является основной материал — она полностью сделана из бумаги, пропитанной обычной поваренной солью. На одной стороне батареи нанесены чернила из графита, а на другой — чернила из цинка.

Сверху аккумулятор покрыт слоем краски, который соединяет графит и цинк, а также защищает содержимое. Также аккумулятор оснащен двумя проволоками. Для активации батареи необходимо капнуть на нее водой.

После этого соль растворится и высвободит заряженные ионы, которые проникают на другую сторону бумаги, вызывают окисление цинка и высвобождают электроны. В результате появляется электрический ток.