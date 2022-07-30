Спикер Госдумы назвал уехавших из страны россиян предателями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями граждан России, решивших переждать военную спецоперацию на Украине за рубежом. Заявление прозвучало на форуме «Территория смыслов».

«Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это все, должен понимать — он предатель», — заявил спикер парламента, который напомнил, что все фракции Госдумы поддержали независимость ЛНР и ДНР.

Володин подчеркнул, что вопрос Крыма и признание ЛНР и ДНР — это «консенсус всех политических сил Российской Федерации». «А тот, кто не поддержал, — он не с народом. Вы об этом задумайтесь», — подытожил он.

Погранслужба ФСБ ранее раскрыла данные по количеству выездов российских граждан в зарубежные страны. Россияне с января по март совершили 3,8 миллиона поездок за пределы страны, это на 31% больше, чем за аналогичный период 2021 года.