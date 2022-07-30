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Спикер Госдумы назвал уехавших из страны россиян предателями

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями граждан России, решивших переждать военную спецоперацию на Украине за рубежом. Заявление прозвучало на форуме «Территория смыслов».

«Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это все, должен понимать — он предатель», — заявил спикер парламента, который напомнил, что все фракции Госдумы поддержали независимость ЛНР и ДНР.

Володин подчеркнул, что вопрос Крыма и признание ЛНР и ДНР — это «консенсус всех политических сил Российской Федерации». «А тот, кто не поддержал, — он не с народом. Вы об этом задумайтесь», — подытожил он.

Погранслужба ФСБ ранее раскрыла данные по количеству выездов российских граждан в зарубежные страны. Россияне с января по март совершили 3,8 миллиона поездок за пределы страны, это на 31% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.

Удавиков

ну да, прогрессивный налог для десяти тысяч богатеев не приняли, а с простых людей всё стригут и стригут...

Alhazred

Газ перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))