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Новый формат классных часов введут в российских школах

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Новые классные часы введут в школах с 5 сентября, они будут посвящены ценностям российского общества, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Классные часы получат название «Разговоры о важном». Проводить эти классные часы можно в разных формах, в зависимости от возраста школьников, Минпросвещения в августе проведет соответствующую подготовку учителей.

«Это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока, общение с экспертом по теме определенного классного часа», — пояснил Новиков.

С 1 сентября следующего учебного года во всех школах в начале учебной недели станут исполнять гимн и поднимать государственный флаг. Новая традиция будет способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности.

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Жизнь #Образование
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