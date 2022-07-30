Новый формат классных часов введут в российских школах

Новые классные часы введут в школах с 5 сентября, они будут посвящены ценностям российского общества, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Классные часы получат название «Разговоры о важном». Проводить эти классные часы можно в разных формах, в зависимости от возраста школьников, Минпросвещения в августе проведет соответствующую подготовку учителей.

«Это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока, общение с экспертом по теме определенного классного часа», — пояснил Новиков.

С 1 сентября следующего учебного года во всех школах в начале учебной недели станут исполнять гимн и поднимать государственный флаг. Новая традиция будет способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности.