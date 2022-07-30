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Россия перекрыла газовый вентиль Латвии

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

«Газпром» с 30 июля прекратил поставки газа в Латвию. Прекращение поставок связано с «нарушением условий отбора газа».

Накануне стало известно, что латвийский оператор Latvijas gaze продолжает закупать российский газ через посредника. Компания рассказала, что покупает газ не напрямую у «Газпрома», а оплату проводит в евро.

В 2021 году примерно 90% купленного Латвией газа приходилось на Россию. При этом латвийские власти уверяют, что не намерены возобновлять импорт российского газа.

По планам правительства Латвии, поставки российского газа в страну будут официально запрещены с 2023 года.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.

Удавиков

ну да, прогрессивный налог для десяти тысяч богатеев не приняли, а с простых людей всё стригут и стригут...

Alhazred

Газ перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))