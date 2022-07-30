Россия перекрыла газовый вентиль Латвии

«Газпром» с 30 июля прекратил поставки газа в Латвию. Прекращение поставок связано с «нарушением условий отбора газа».

Накануне стало известно, что латвийский оператор Latvijas gaze продолжает закупать российский газ через посредника. Компания рассказала, что покупает газ не напрямую у «Газпрома», а оплату проводит в евро.

В 2021 году примерно 90% купленного Латвией газа приходилось на Россию. При этом латвийские власти уверяют, что не намерены возобновлять импорт российского газа.

По планам правительства Латвии, поставки российского газа в страну будут официально запрещены с 2023 года.