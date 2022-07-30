АвтоВАЗ вернет полный режим работы

Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ
Сотрудники автосборочного комплекса АвтоВАЗ с 15 августа по 28 августа переходят на пятидневный режим работы, а с 29 августа по 27 ноября – на шестидневный.
В соответствии с планом производства на текущий год, с 15 по 28 августа 2022 года подразделения автосборочного комплекса, занятые производством автомобилей семейства Granta и Niva, будут работать пять дней в неделю.
Шестидневный рабочий режим предусмотрен с 28 августа по 27 ноября для подразделений автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейств Granta, Niva, а также авто на платформе B0.
Новый документ отменит приказы о неполной рабочей неделе от 24 июня 2022 года и от 25 марта 2022 года. На АвтоВАЗ с 6 июня действует сокращенный четырехдневный рабочий режим.
Asd10Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...
pepelmetalТо есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично
korvinsSПо поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.
Удавиковну да, прогрессивный налог для десяти тысяч богатеев не приняли, а с простых людей всё стригут и стригут...