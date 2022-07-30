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АвтоВАЗ вернет полный режим работы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

Сотрудники автосборочного комплекса АвтоВАЗ с 15 августа по 28 августа переходят на пятидневный режим работы, а с 29 августа по 27 ноября – на шестидневный.

В соответствии с планом производства на текущий год, с 15 по 28 августа 2022 года подразделения автосборочного комплекса, занятые производством автомобилей семейства Granta и Niva, будут работать пять дней в неделю.

Шестидневный рабочий режим предусмотрен с 28 августа по 27 ноября для подразделений автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейств Granta, Niva, а также авто на платформе B0.

Новый документ отменит приказы о неполной рабочей неделе от 24 июня 2022 года и от 25 марта 2022 года. На АвтоВАЗ с 6 июня действует сокращенный четырехдневный рабочий режим.

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Топ комментариев

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

pepelmetal

То есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.

Удавиков

ну да, прогрессивный налог для десяти тысяч богатеев не приняли, а с простых людей всё стригут и стригут...