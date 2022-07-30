АвтоВАЗ вернет полный режим работы

Сотрудники автосборочного комплекса АвтоВАЗ с 15 августа по 28 августа переходят на пятидневный режим работы, а с 29 августа по 27 ноября – на шестидневный.

В соответствии с планом производства на текущий год, с 15 по 28 августа 2022 года подразделения автосборочного комплекса, занятые производством автомобилей семейства Granta и Niva, будут работать пять дней в неделю.

Шестидневный рабочий режим предусмотрен с 28 августа по 27 ноября для подразделений автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейств Granta, Niva, а также авто на платформе B0.

Новый документ отменит приказы о неполной рабочей неделе от 24 июня 2022 года и от 25 марта 2022 года. На АвтоВАЗ с 6 июня действует сокращенный четырехдневный рабочий режим.