Судьбу песен Шатунова решил директор артиста

Директор умершего певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов заявил, что продюсер Андрей Разин не имеет права отдавать песни артиста на перепевки.
«Разину на сегодняшний день ничего, кроме пока названия "Ласковый май", не принадлежит. Чтобы он не заявлял из Америки», — сказал Кудряшов изданию Teleprogramma.pro
Ранее Разин заявил, что хиты Юрия Шатунова мог бы перепеть блогер Даня Милохин, на что юный тиктокер с радостью согласился.
По словам Кудряшова, Шатунов был категорически против любых перепевок его песен. Поэтому даже после его смерти поклонники услышат их только в его исполнении.
Asd10Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...
pepelmetalТо есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично
korvinsSПо поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.
Удавиковну да, прогрессивный налог для десяти тысяч богатеев не приняли, а с простых людей всё стригут и стригут...