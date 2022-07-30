Судьбу песен Шатунова решил директор артиста

Директор умершего певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов заявил, что продюсер Андрей Разин не имеет права отдавать песни артиста на перепевки.

«Разину на сегодняшний день ничего, кроме пока названия "Ласковый май", не принадлежит. Чтобы он не заявлял из Америки», — сказал Кудряшов изданию Teleprogramma.pro

Ранее Разин заявил, что хиты Юрия Шатунова мог бы перепеть блогер Даня Милохин, на что юный тиктокер с радостью согласился.

По словам Кудряшова, Шатунов был категорически против любых перепевок его песен. Поэтому даже после его смерти поклонники услышат их только в его исполнении.