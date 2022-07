Ученые нашли неизвестные структуры внутри древнего метеорита

Ученые Университетского колледжа Лондона обнаружили странную, переплетенную микроскопическую структуру, изучая алмазы внутри древнего метеорита Diablo canyon.

Метеорит упал на Землю 50 тысяч лет назад и был впервые обнаружен в Аризоне в 1891 году. Изучая космическое тело, исследователи обнаружили нечто странное внутри, говорится в статье, опубликованной журналом Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вместо чистых гексагональных структур, которые должны присутствовать в алмазе, ученые нашли наросты другого материала на основе графена, которые как бы сцеплялись между собой, образуя слоистый узор.

Исследователи установили, что такая структура обладает уникальными свойствами. По мнению авторов открытия, полученные данные могут быть использованы для разработки новых типов электроники.