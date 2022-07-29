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Ученые нашли неизвестные структуры внутри древнего метеорита

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dave Pape / CC BY 2.0

Ученые Университетского колледжа Лондона обнаружили странную, переплетенную микроскопическую структуру, изучая алмазы внутри древнего метеорита Diablo canyon.

Метеорит упал на Землю 50 тысяч лет назад и был впервые обнаружен в Аризоне в 1891 году. Изучая космическое тело, исследователи обнаружили нечто странное внутри, говорится в статье, опубликованной журналом Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вместо чистых гексагональных структур, которые должны присутствовать в алмазе, ученые нашли наросты другого материала на основе графена, которые как бы сцеплялись между собой, образуя слоистый узор.

Исследователи установили, что такая структура обладает уникальными свойствами. По мнению авторов открытия, полученные данные могут быть использованы для разработки новых типов электроники.

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Топ комментариев

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

pepelmetal

То есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.

nicollaich

Может, пора как Батько, вернуть смертную казнь?