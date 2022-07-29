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Прямая линия с Путиным пройдет не раньше сентября

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится не раньше осени, сроки могут определиться в сентябре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Время будет определено, будет назначено. В связи с напряженным графиком мы в начале лета не успели провести прямую линию. Сейчас все-таки отпускной период очень у многих людей, поэтому они наверняка не смогут наблюдать за этим в том режиме, в котором бы хотелось», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, «начало сентября, первая половина сентября — начало сезона: и политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода».

«А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем вас соответствующим образом», — отметил Песков.

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