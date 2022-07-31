Терапевт посоветовала, как защититься от солнечного удара

Солнечный удар может случиться во время долгого пребывания на солнце, особенно в жару. Как его не допустить, рассказала врач-терапевт Наталья Муштакова.

Солнечный удар сопровождается головной болью, покраснением лица, головокружением. В некоторых случаях также повышается температура тела, темнеет в глазах, появляется тошнота и рвота, может открыться кровотечение из носа. При этом симптомы могут возникнуть как сразу, так и через несколько часов после пребывания на солнце, цитирует «Российская газета» врача.

По ее словам, при первых признаках — обычно это повышенное потоотделение — необходимо уйти в тень, лучше в прохладное помещение. Нужно снять лишнюю одежду, ослабить ремень и галстук. Минимизировать физическую активность и пить больше воды. При солнечном ударе помогают прохладные (но не ледяные) компрессы.

Если же пострадавший потерял сознание, рекомендуется дать ему вдохнуть пары аммиака 10% (нашатырный спирт) и уложить набок, вызвать скорую помощь.

Нельзя резко охлаждать тело, человек должен охлаждаться постепенно. В случае, если вы решите приложить лед к человеку, который получил солнечный удар, может произойти ожог на перегретых тканях, предупредила врач.