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Терапевт посоветовала, как защититься от солнечного удара

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Солнечный удар может случиться во время долгого пребывания на солнце, особенно в жару. Как его не допустить, рассказала врач-терапевт Наталья Муштакова.

Солнечный удар сопровождается головной болью, покраснением лица, головокружением. В некоторых случаях также повышается температура тела, темнеет в глазах, появляется тошнота и рвота, может открыться кровотечение из носа. При этом симптомы могут возникнуть как сразу, так и через несколько часов после пребывания на солнце, цитирует «Российская газета» врача.

По ее словам, при первых признаках — обычно это повышенное потоотделение — необходимо уйти в тень, лучше в прохладное помещение. Нужно снять лишнюю одежду, ослабить ремень и галстук. Минимизировать физическую активность и пить больше воды. При солнечном ударе помогают прохладные (но не ледяные) компрессы.

Если же пострадавший потерял сознание, рекомендуется дать ему вдохнуть пары аммиака 10% (нашатырный спирт) и уложить набок, вызвать скорую помощь.

Нельзя резко охлаждать тело, человек должен охлаждаться постепенно. В случае, если вы решите приложить лед к человеку, который получил солнечный удар, может произойти ожог на перегретых тканях, предупредила врач.

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Топ комментариев

Alhazred

Газ перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))

pepelmetal

латвия, встречай газ по 3000$

pepelmetal

Не, подобным тебе уподобляться ну буду!

GammiPluh

это модно в вашей "незалежной", в России таких как ненавидят