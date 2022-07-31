НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Экономист допустил скачок доллара до 85 рублей

Источник:
«Прайм»
393 1

Курс доллара может подскочить до 77-85 рублей при падении добычи нефти в России и сниженииобъеиом ее экспорта, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Такой рост курса доллара может быть спровоцировано снижением добычи нефти на 20% от пиковых уровней первого квартала, а также уменьшением экспорта на более чем 30%, сказал «Прайм» Сыроваткин.

По его словам, дополнительное давление на рубль может оказать также дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России. «Обновленный прогноз среднегодового уровня ключевой ставки допускает ее снижение до уровня 6,5% к концу 2022 года, и этот уровень уже может оказаться достаточным для сокращения спекулятивного спроса на российскую валюту», — отметил эксперт.

Базовый прогноз на конец года — 75 рублей за доллар. Время достижения этого уровня будет зависеть от скорости запуска нового бюджетного правила, динамики торгового и платежного балансов России, а также действий Банка России, пояснил Сыроваткин.

Еще по теме
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Фальшивая «Алиса» заинтересовалась банковскими картами
Экономика США поскользнулась: чем грозит американская рецессия
Центробанк установил курс валют на выходные
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российские пираты взломали Diablo 2: Resurrected
Кремль заявил о невозможности поставлять больше газа в Европу
Самые красивые девушки России. ФОТО
Художник создал «бесконечную» картину
Обсуждение (1)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Газ перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))

pepelmetal

латвия, встречай газ по 3000$

pepelmetal

Не, подобным тебе уподобляться ну буду!

GammiPluh

это модно в вашей "незалежной", в России таких как ненавидят