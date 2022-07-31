Экономист допустил скачок доллара до 85 рублей

Курс доллара может подскочить до 77-85 рублей при падении добычи нефти в России и сниженииобъеиом ее экспорта, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Такой рост курса доллара может быть спровоцировано снижением добычи нефти на 20% от пиковых уровней первого квартала, а также уменьшением экспорта на более чем 30%, сказал «Прайм» Сыроваткин.

По его словам, дополнительное давление на рубль может оказать также дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России. «Обновленный прогноз среднегодового уровня ключевой ставки допускает ее снижение до уровня 6,5% к концу 2022 года, и этот уровень уже может оказаться достаточным для сокращения спекулятивного спроса на российскую валюту», — отметил эксперт.

Базовый прогноз на конец года — 75 рублей за доллар. Время достижения этого уровня будет зависеть от скорости запуска нового бюджетного правила, динамики торгового и платежного балансов России, а также действий Банка России, пояснил Сыроваткин.