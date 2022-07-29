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Сын экс-губернатора Иркутской области получил 9 лет колонии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Заксобрания Иркутской области

Сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко Андрей Левченко получил девять лет лишения свободы по делу о картельном сговоре при замене лифтов, сообщила прокуратура Иркутской области.

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году. По версии следствия, Левченко и еще несколько человек придумали схему, как нажиться на замене лифтов. В результате они получили доход на сумму почти 1 миллиард рублей.

Кировский районный суд Иркутска назначил Левченко наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 миллиона рублей. Другие фигуранты этого дела получили от четырех лет условно до восьми лет лишения свободы.

Левченко ранее заявлял, что считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

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ЧП #Громкое дело #Иркутск
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