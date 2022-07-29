Сын экс-губернатора Иркутской области получил 9 лет колонии

Сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко Андрей Левченко получил девять лет лишения свободы по делу о картельном сговоре при замене лифтов, сообщила прокуратура Иркутской области.

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году. По версии следствия, Левченко и еще несколько человек придумали схему, как нажиться на замене лифтов. В результате они получили доход на сумму почти 1 миллиард рублей.

Кировский районный суд Иркутска назначил Левченко наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 миллиона рублей. Другие фигуранты этого дела получили от четырех лет условно до восьми лет лишения свободы.

Левченко ранее заявлял, что считает свое уголовное преследование политически мотивированным.