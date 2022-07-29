НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Умерла актриса из «Матрицы»

Источник:
Sibnet.ru
170 0
Фото: © кадр из фильма «Матрица: Революция»

Актриса Мэри Элис, исполнившая роль Пифии в фильме «Матрица: Революция», скончалась в возрасте 85 лет.

Мэри Элис умерла в своем доме в Нью-Йорке в среду, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Актриса заменила актрису Глорию Фостер (после ее смерти в 2001 году) в роли Пифии в фильме «Матрица: Революция».

Кроме «Матрицы», Элис снялась в полсотне фильмов и сериалов. Среди самых известных работ — «Пробуждение», «Совершенный мир», «Малкольм Икс». Актриса получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана за свою работу в сериале «Я улечу».

Еще по теме
Самые красивые девушки России. ФОТО
Выбрана «Мисс Россия — 2022»
Илон Маск опроверг роман с женой основателя Google
Основатель Google разведется с женой после ее измены с Маском
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Открыта фаза материи с двумя временными измерениями
Пираты взломали самую провальную игру Blizzard
США лишатся Аляски из-за антироссийских санкций
Турция сорвала вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Самое обсуждаемое
26
Дефицит электроники ожидается в России с началом осени
23
Россия организует трибунал для украинских военных
21
Российский флот установил господство в Азовском море
20
Вузы засекретили данные детей участников спецоперации
18
Строительство деревянных многоэтажек разрешат в России