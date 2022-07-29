Умерла актриса из «Матрицы»

Актриса Мэри Элис, исполнившая роль Пифии в фильме «Матрица: Революция», скончалась в возрасте 85 лет.

Мэри Элис умерла в своем доме в Нью-Йорке в среду, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Актриса заменила актрису Глорию Фостер (после ее смерти в 2001 году) в роли Пифии в фильме «Матрица: Революция».

Кроме «Матрицы», Элис снялась в полсотне фильмов и сериалов. Среди самых известных работ — «Пробуждение», «Совершенный мир», «Малкольм Икс». Актриса получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана за свою работу в сериале «Я улечу».