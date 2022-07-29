Вышел новый трейлер «Винчестеров»

Опубликован новый трейлер сериала «Винчестеры» — приквела культового «Сверхъестественного», в нем рассказывается о встрече и отношениях родителей героев главного шоу.

Молодых Джона Винчестера, вернувшегося из Вьетнама, и охотницу на нечисть Мэри Кэмпбелл сыграют Дрэйк Роджер и Мэг Доннели. События будут происходить в 1972 году, рассказчиком выступит Дин Винчестер – старший сын пары.

Он также появляется в трейлере, его роль исполняет Дженсен Эклс, который также выступает создателем шоу. Сценаристом стал Робби Томпсон, ранее работавший над оригинальным шоу. Премьера сериала запланирована на 11 октября на телеканале The CW.

Участие в проекте Джареда Падалеки – исполнителя роли Сэма, младшего сына Винчестеров, пока не предусмотрено. Однако на недавней конвенции Эклс говорил, что ищет способ ввести лучшего друга в шоу.