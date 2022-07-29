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Признание России спонсором терроризма рассмотрят в Конгресс

Источник:
ТАСС
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Фото: Phil Roeder / Attribution License

Группа конгрессменов от обеих партий внесет в Палату представителей США новый законопроект, предусматривающий объявление России государством-спонсором терроризма, пишут американские СМИ.

Законопроект же, который будет внесен на рассмотрение нижней палаты, предполагает, что Конгресс фактически возьмет на себя функции, позволяющие внести РФ в этот список, приводит ТАСС материал Politico.

«Начиная с даты принятия этого закона Российская Федерация должна быть квалифицирована как страна, правительство которой признано неоднократно оказывавшим поддержку актам международного терроризма», — говорится в тексте документа. Если законопроект будет принят обеими палатами, он поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Законодатели рассчитывают, что подобная схема будет своего рода «обходным путем», если внешнеполитическое ведомство не предпримет шаги, которых хотят от него законодатели.

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что администрация США не усматривает большого практического эффекта от возможного включения России в американский список стран-спонсоров терроризма.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

pepelmetal

То есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично

nicollaich

Может, пора как Батько, вернуть смертную казнь?

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.