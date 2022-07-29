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Более 10 млрд рублей выделят неработающим пенсионерам

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство России выделит регионам более 10 миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы сегодня выделим свыше десяти миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсиям граждан, чей доход меньше прожиточного минимума», — цитирует РБК Мишустина.

Он напомнил, что президент Владимир Путин поручил увеличить прожиточный минимум на 10% с 1 июня. После повышения этот показатель составил 13 919 рублей. По словам премьера, это повысило нагрузку на бюджеты субъектов, федеральные субсидии смогут компенсировать связанные с новыми выплатами расходы.

С 1 июня были повышены пенсии неработающим пенсионерам — также на 10%. На эти цели правительство ранее выделило из федерального бюджета более 500 миллиардов руб. Поддержка коснется 50 миллионов граждан. Прожиточный минимум для пенсионеров составил 11 970 рублей.

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Топ комментариев

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

pepelmetal

То есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично

nicollaich

Может, пора как Батько, вернуть смертную казнь?

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.