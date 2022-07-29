Правительство России выделит регионам более 10 миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы сегодня выделим свыше десяти миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсиям граждан, чей доход меньше прожиточного минимума», — цитирует РБК Мишустина.

Он напомнил, что президент Владимир Путин поручил увеличить прожиточный минимум на 10% с 1 июня. После повышения этот показатель составил 13 919 рублей. По словам премьера, это повысило нагрузку на бюджеты субъектов, федеральные субсидии смогут компенсировать связанные с новыми выплатами расходы.

С 1 июня были повышены пенсии неработающим пенсионерам — также на 10%. На эти цели правительство ранее выделило из федерального бюджета более 500 миллиардов руб. Поддержка коснется 50 миллионов граждан. Прожиточный минимум для пенсионеров составил 11 970 рублей.