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Восемь человек погибли при пожаре в хостеле в Москве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Восемь человек погибли, еще трое пострадали в результате пожара в хостеле на юге Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России.

«На улице Алма-Атинская, дом 7, корпус 2, произошел пожар. Восемь человек обнаружены без признаков жизни, трех человек осматривают медики», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, возгорание произошло на первом этаже 16-этажного здания, площадь пожара достигла 150 квадратных метров.

На место происшествия направлена комиссия Центрального аппарата МЧС России, сообщили в пресс-службе.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

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Топ комментариев

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

pepelmetal

То есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично

nicollaich

Может, пора как Батько, вернуть смертную казнь?

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.