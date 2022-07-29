Восемь человек погибли при пожаре в хостеле в Москве

Восемь человек погибли, еще трое пострадали в результате пожара в хостеле на юге Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России.

«На улице Алма-Атинская, дом 7, корпус 2, произошел пожар. Восемь человек обнаружены без признаков жизни, трех человек осматривают медики», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, возгорание произошло на первом этаже 16-этажного здания, площадь пожара достигла 150 квадратных метров.

На место происшествия направлена комиссия Центрального аппарата МЧС России, сообщили в пресс-службе.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.