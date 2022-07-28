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Кошек в Польше признали «чужеродной формой жизни»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Польская академия наук внесла домашних кошек в число «инвазивных чужеродных видов» в связи с ущербом, которые они могут наносить живой среде.

Польские ученые отметили, что домашние кошки оказывают вредное воздействие на биологическое разнообразие, охотясь и убивая значительное количество диких млекопитающих и птиц, передает ABC News.

Особенно негативно кошки воздействуют на фауну среды тех экосистем, где они не являются эндемичным видом. Например, в Новой Зеландии. Подчеркивается, что для Европы кошки также являются чужеродными.

Исследователи установили, что это животное было одомашнено примерно 10 тысяч лет назад на территории от долины Нила до южной Месопотамии, где возникли первые человеческие цивилизации.

В Европу кошки пришли намного позднее. Чтобы снизить влияние пришлого вида на местные, польские ученые призывают владельцев кошек свести к минимуму пребывание их питомцев вне дома.

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