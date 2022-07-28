Новый налог придумали российским туристам

Госдума предложила ввести фиксированный туристический сбор, который будет составлять 100 рублей в сутки, соответствующий документ направлен на рассмотрение в регионы.
Механизм нового сбора будет схож с курортным сбором, который появился в 2018 году, пишет «Коммерсантъ». Сейчас курортный сбор должны платить посетители отелей и санаториев в Краснодарском, Ставропольском и Алтайской краях, он составляет 50 рублей в сутки.
Новый сбор будет взиматься, начиная со вторых суток проживания, это освободит от платежей тех, кто приезжает в регион с деловыми целями. Деньги с туристов при заселении будет собирать отель, эти средства должны идти на развитие туристической инфраструктуры.
Отмечается, что инициативу уже поддержали 18 регионов. Впрочем, некоторые субъекты успели раскритиковать новый сбор — по их мнению, это приведет к дополнительной нагрузке на гостиничный бизнес и снизит количество официальных туристов.
AlhazredГорбачева им туда советником отправьте за пиццу... И хана США.)))
snooТак, и в чём способ то? Нужно всего лишь родиться с нужным геном? А чтобы быстро разбогатеть, нужно всего...
kygearЛев Толстой сказал : Пора уже, наконец, всем хорошим людям собраться и убить всех плохих людей"?
kygearНадо перейти на 10% что бы сберечь дорогостоящее оборудование.