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Новый налог придумали российским туристам

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума предложила ввести фиксированный туристический сбор, который будет составлять 100 рублей в сутки, соответствующий документ направлен на рассмотрение в регионы.

Механизм нового сбора будет схож с курортным сбором, который появился в 2018 году, пишет «Коммерсантъ». Сейчас курортный сбор должны платить посетители отелей и санаториев в Краснодарском, Ставропольском и Алтайской краях, он составляет 50 рублей в сутки.

Новый сбор будет взиматься, начиная со вторых суток проживания, это освободит от платежей тех, кто приезжает в регион с деловыми целями. Деньги с туристов при заселении будет собирать отель, эти средства должны идти на развитие туристической инфраструктуры.

Отмечается, что инициативу уже поддержали 18 регионов. Впрочем, некоторые субъекты успели раскритиковать новый сбор — по их мнению, это приведет к дополнительной нагрузке на гостиничный бизнес и снизит количество официальных туристов.

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Топ комментариев

Alhazred

Горбачева им туда советником отправьте за пиццу... И хана США.)))

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Так, и в чём способ то? Нужно всего лишь родиться с нужным геном? А чтобы быстро разбогатеть, нужно всего...

kygear

Лев Толстой сказал : Пора уже, наконец, всем хорошим людям собраться и убить всех плохих людей"?

kygear

Надо перейти на 10% что бы сберечь дорогостоящее оборудование.