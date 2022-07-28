Новый налог придумали российским туристам

Госдума предложила ввести фиксированный туристический сбор, который будет составлять 100 рублей в сутки, соответствующий документ направлен на рассмотрение в регионы.

Механизм нового сбора будет схож с курортным сбором, который появился в 2018 году, пишет «Коммерсантъ». Сейчас курортный сбор должны платить посетители отелей и санаториев в Краснодарском, Ставропольском и Алтайской краях, он составляет 50 рублей в сутки.

Новый сбор будет взиматься, начиная со вторых суток проживания, это освободит от платежей тех, кто приезжает в регион с деловыми целями. Деньги с туристов при заселении будет собирать отель, эти средства должны идти на развитие туристической инфраструктуры.

Отмечается, что инициативу уже поддержали 18 регионов. Впрочем, некоторые субъекты успели раскритиковать новый сбор — по их мнению, это приведет к дополнительной нагрузке на гостиничный бизнес и снизит количество официальных туристов.