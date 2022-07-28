Росавиация продлила ограничения полетов на юге России

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге и в центральной части России до 5 августа, сообщается на сайте ведомства.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анaпы, Белгорoда, Брянска, Ворoнежа, Геленджика, Краснoдара, Курска, Липeцка, Ростова-на-Дoну, Симферопoля и Элисты, отмечается в сообщении.

Аэропорты этих городов не принимают пассажиров с момента военной спецоперации на Украине. РЖД ранее ввели дополнительные поезда на южных направлениях, чтобы частично скомпенсировать ограничение.

Ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.