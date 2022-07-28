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WhatsApp оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Мировой суд Таганского района Москвы признал WhatsApp виновным в административном правонарушении, которое заключается в повторном отказе локализовать данные россиян на территории России.

Мессенджер оштрафовали на 18 миллионов рублей по ч.9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ).

На сегодня хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний. Среди локализовавших данные компаний Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG, следует из данных Роскомнадзора.

В 2016 году в России за нарушение требования о локализации заблокировали социальную сеть LinkedIn.

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Топ комментариев

Alhazred

Горбачева им туда советником отправьте за пиццу... И хана США.)))

snoo

Так, и в чём способ то? Нужно всего лишь родиться с нужным геном? А чтобы быстро разбогатеть, нужно всего...

kygear

Надо перейти на 10% что бы сберечь дорогостоящее оборудование.

kygear

Лев Толстой сказал : Пора уже, наконец, всем хорошим людям собраться и убить всех плохих людей"?