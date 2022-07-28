WhatsApp оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд Таганского района Москвы признал WhatsApp виновным в административном правонарушении, которое заключается в повторном отказе локализовать данные россиян на территории России.

Мессенджер оштрафовали на 18 миллионов рублей по ч.9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ).

На сегодня хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний. Среди локализовавших данные компаний Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG, следует из данных Роскомнадзора.

В 2016 году в России за нарушение требования о локализации заблокировали социальную сеть LinkedIn.