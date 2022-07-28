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Эксперт перечислил самые рискованные валюты для покупки

Источник:
«Прайм»
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Валюты стран, подключившихся к антироссийским санкциям, стали токсичными для россиян и их сейчас рискованно покупать, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

К таким валютам эксперт отнес доллар США, евро, швейцарский франк, английский фунт стерлингов, японскую иену, австралийский доллар. Так, например, во франке и иене уже реализовались технические риски — они сняты с торгов на Мосбирже в силу высокой неопределенности с расчетами.

При этом есть и дружественные страны, а их валюты вполне ликвидны. "Более того, китайский юань уже обогнал евро по оборотам на Мосбирже. Объемы торгов превышают 50 миллиардов рублей в день при 40 миллиардов рублей по евро», — приводит «Прайм» совет эксперта.

По мнению Зельцера, рубль до конца года ослабеет, и если и отыгрывать его снижение через инвалюты, то выбор очевиден — юань и гонконгский доллар. «Они также повысятся, но геополитических рисков там кратно меньше», — заключил эксперт.

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