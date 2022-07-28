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Семья зверски зарезанной девушки безрезультатно обращалась в полицию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Родители 17-летней девушки, которую в Новосибирске зверски зарезал приревновавший ее парень, трижды обращались в полицию, но там отказывались возбуждать уголовное дело.

27-летний парень набросился с ножом на 17-летнюю девушку на улице Лесосечной поздно вечером во вторник. По данным следствия, он нанес ей не менее 15 ударов. Момент попал на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. Девушка скончалась до приезда «скорой».

Мужчину задержали через несколько часов на другом конце города, он хотел сбежать из страны. На опубликованном видео с допроса он заявил, что «убил свою девушку», а поводом стала ревность.

Мать девушки с ноября прошлого года по июнь три раза обращалась в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Женщина указывала, что знакомый дочери угрожает ей убийством, кроме того, в одном из заявлений сообщалось о нанесении телесных повреждений несовершеннолетней.

Участковые отказывали в возбуждении уголовных дел из-за «отсутствия состава преступления». При этом правоохранители завели административное дело по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), а представителям девушки 22 июня выдали направление на прохождение судмедэкспертизы, результаты которой в полицию до настоящего времени не поступали.

Нападавший — гражданин Таджикистана Хушнуд Хамроев. Он в 2019 году привлекался к уголовной ответственности по статьям 115 (умышленное причинение легкого вреда) и 119 (угроза убийством) УК РФ. Тогда он напал на несовершеннолетнюю знакомую, приставил ей к горлу нож и требовал вернуть телефон и вейп. Его поместили в СИЗО. 

Мировой суд Советского района назначил ему один год в колонии-поселении. Хамроева освободили в зале суда, так как он отбыл назначенный срок, пока шли следствие и судебное разбирательство.

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