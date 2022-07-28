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Как получить тендерный кредит

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Участники торгов могут получить тендерный кредит. Это заем, выдаваемый на особых условиях. Такой вид кредита необходим для обеспечения выполнения обязательств, согласно результатам закончившихся торгов.

Какая цель получения тендерного кредита

Сегодня публичные закупки в большинстве случаев выполняются по предоплате. Но работая с госзаказчиками, часто приходится сталкиваться с отсрочкой оплаты за выполненный контракт. Так как поставщик вкладывает свои деньги, чтобы выполнить заказ, отсрочка оплаты переводит их в разряд замороженных активов. Чтобы решить данную проблему, достаточно получить тендерный кредит, который выдается под низкий процент.

Получив такой кредит, предприниматель компенсирует замороженные активы для дальнейшей деятельности. Когда деньги по контракту будут зачислены на расчетный счет фирмы, предприниматель возвращает взятые в кредит финансы с начисленными процентами. Данный вариант выгоднее, чем прекращение деятельности на некоторый период из-за нехватки денег.

На каких условиях выдается тендерный кредит

Обычно выдается банком с соответствующей лицензией. Его может получить каждый участник публичных торгов. Исключение в том случае, если прибыль фирмы будет неудовлетворительной и банк решит, что слишком большие риски для предоставления займа. Поэтому среди подаваемых в банк документов должны быть финансовые отчеты, отражающие прибыльность. В некоторых случаях может требоваться залог. Обычно заем выдается на таких условиях:

  • срок погашения не более 3-х месяцев;
  • небольшая процентная ставка, обусловленная минимальными рисками;
  • срок оформления не более недели.

Получить тендерный кредит может не только победитель торгов, но и участник. Последний имеет меньше шансов на одобрение, так как еще не известно, будет он победителем или нет. Победителю всегда заем выдают, потому что есть уверенность, что он его вернет своевременно.

Получить кредит можно в любом банке, являющимся партнером торговой площадки. Также есть возможность обращения к брокеру, который поможет получить одобрение по кредиту в банке. При этом требуется подавать меньше документов и сроки одобрения займа короче.

Но за свои услуги брокер берет плату, потому выгоднее обратиться напрямую в банк, предоставив полный пакет документов. Размер кредита зависит от суммы закупки, но имеет ограничения в пределах 10-15 миллионов рублей.

Акционерное общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1
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