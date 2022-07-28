«Нахимовцы» и «Нимфоманка» вышли в российский кинопрокат

Российские кинотеатры в четверг, 28 июля, выпустят в повторный прокат вторую часть «Нимфоманки», а среди новинок — отечественные комедии «Нахимовцы» и «Развод», а также американский хоррор «От рассвета до заката».

Фильм «Нахимовцы» режиссера Олега Шторма расскажет историю о братьях-близнецах из семьи потомственных военных моряков. Главные роли в семейной комедии сыграли настоящие близнецы-актеры Никита и Даниил Ходуновы.

Российская комедия «Развод. Фильм второй» повествует о паре, которая не успев пожениться, желает развестись. Но проблемой становится купленная в ипотеку квартира, которую сложно продать из-за перепланировки.

В американском фильме ужасов «От рассвета до заката» правительство отбирает молодых людей для участия в эксперименте на выживание в стенах специального учреждения. Только выполнив странные желания пациентов учреждения, они смогут обрести свободу.

Кроме новинок в повторный прокат выходят фильмы «Жить» Юрия Быкова, «Нимфоманка: Часть 2», «Три богатыря и Морской царь», «Три богатыря и Наследница престола».