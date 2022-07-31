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Новый смартфон Redmi K50S Pro получит камеру 200 Мп

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон Redmi K50
Фото: © 808

Инсайдер Йогеш Брар опубликовал в Twitter подробные характеристики предстоящего флагмана Redmi K50S Pro. Это будет мощный геймерский смартфон с первой в истории Xiaomi камерой в 200 мегапикселей.

Блок камер, по данным Брара, будет состоять из трех датчиков: основной — 200 мегапикселей, 8-мегапиксельный сверхширокий и 2-мегапиксельный макрообъектив. Селфи-модуль будет иметь расширение в 20 мегапикселей. 

Смартфон Redmi K50S Pro получит процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, быструю зарядку мощностью 120 Вт и емкий аккумулятор в 5000 мАч.

K50S Pro, как полагают, будет предлагать варианты оперативной памяти объемом 8 ГБ и 12 ГБ в сочетании с хранилищем объемом 128 ГБ и 256 ГБ. Два динамика и датчик отпечатков пальцев на дисплее завершают список просочившихся спецификаций.

Серия Redmi K50S дебютирует в Китае, о глобальном релизе пока не сообщается. Xiaomi проводит ребрендинг устройств этой линейки и выпускает их на международном рынке как телефоны Poco. Например, игровой телефон Redmi K50 был выпущен по всему миру как Poco F4 GT.

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Топ комментариев

Alhazred

Газ перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))

pepelmetal

латвия, встречай газ по 3000$

pepelmetal

Не, подобным тебе уподобляться ну буду!

GammiPluh

это модно в вашей "незалежной", в России таких как ненавидят