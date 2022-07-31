Инсайдер Йогеш Брар опубликовал в Twitter подробные характеристики предстоящего флагмана Redmi K50S Pro. Это будет мощный геймерский смартфон с первой в истории Xiaomi камерой в 200 мегапикселей.

Блок камер, по данным Брара, будет состоять из трех датчиков: основной — 200 мегапикселей, 8-мегапиксельный сверхширокий и 2-мегапиксельный макрообъектив. Селфи-модуль будет иметь расширение в 20 мегапикселей.

Смартфон Redmi K50S Pro получит процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, быструю зарядку мощностью 120 Вт и емкий аккумулятор в 5000 мАч.

K50S Pro, как полагают, будет предлагать варианты оперативной памяти объемом 8 ГБ и 12 ГБ в сочетании с хранилищем объемом 128 ГБ и 256 ГБ. Два динамика и датчик отпечатков пальцев на дисплее завершают список просочившихся спецификаций.

Серия Redmi K50S дебютирует в Китае, о глобальном релизе пока не сообщается. Xiaomi проводит ребрендинг устройств этой линейки и выпускает их на международном рынке как телефоны Poco. Например, игровой телефон Redmi K50 был выпущен по всему миру как Poco F4 GT.