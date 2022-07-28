Кадыров назвал США «матерью агрессии и терроризма»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Соедиенные Штаты «матерью агрессии и международного терроризма». По его словам, Вашингтон «не умеет дружить».

«В ближайшие месяцы Запад планирует еще больше ужесточить информационную кампанию против России и попытаться закрепить за нами статус "страны-агрессора". На Америку вякнуть боятся, как-никак, члены одного альянса НАТО. Но протереть глаза им стоило бы», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что «Америка не умеет дружить, а только сотрудничать, но до тех пор, пока это выгодно ей одной...» «Соединенные Штаты Америки — это не страна-агрессор и не страна-террорист. Это мать агрессии и международного терроризма», — считает глава Чечни.

Кадыров также написал, что подконтрольными организациями Вашингтона по всему миру открыто «около 200, а может и более» биолабораторий, 750 военных баз в 80 странах мира и 173 тысячи американских военных, которые дислоцируются в 159 государствах мира.

Глава Чечни также напомнил Вашингтону про военные преступления и уничтожение мирного населения в Ираке, Вьетнаме, Сирии, Афганистане и Косово.