Найден самый быстрый способ нарастить мышцы

Международный коллектив исследователей обнаружил ген, который отвечает за быстрое наращивание мышечной массы.

В рамках исследования ученые проанализировали молекулярные реакции, которые возникают в мышцах до различных тренировок, во время и после них. Упражнения были разбиты на три группы — на выносливость, на скорость и на сопротивление.

Ученые в ходе анализа обнаружили ранее неизвестный ген C18ORF25, который активизировался чаще всего. После этого его изучили на лабораторных мышах, при этом часть животных вывели с отсутствием этого гена, а у других его активность была искусственно повышена.

В результате зверьки с повышенной экспрессией C18ORF25 отличались повышенной силой и развитой мускулатурой, несмотря на одинаковый рацион питания и аналогичную физическую активность.

Авторы открытия отмечают, что полученные результаты могут быть использованы для улучшения спортивных достижений, борьбы с заболеваниями атрофии мышц, управления процессами здорового старения.