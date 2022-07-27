Российское пиво получит цифровую марку

Цифровая маркировка пивной продукции стартует в России с 1 апреля 2023 года, соответствующей договоренности достигли Минпромторг, Центр развития перспективных технологий и Ассоциация производителей пива.

Маркировку запустят в несколько этапов. Так, с 1 апреля будущего года начнут маркировать пиво в кегах, с 1 октября цифровые марки получат напитки в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

Пиво будут маркировать с помощью национальной системы «Честный знак». Ее оператор — Центр развития перспективных технологий, совместный проект USM Holdings Алишера Усманова, государственной корпорации «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого.

Маркировка товаров в России стартовала в 2019 году, разработчики указывали, что система нужна для борьбы с распространением некачественной продукции и контрафакта. Эксперимент по маркировке пива стартовал 1 апреля 2021 года, в нем участвовало более 40 производителей.