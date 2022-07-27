НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Российское пиво получит цифровую марку

Источник:
РБК
298 0
Фото: © Sibnet.ru

Цифровая маркировка пивной продукции стартует в России с 1 апреля 2023 года, соответствующей договоренности достигли Минпромторг, Центр развития перспективных технологий и Ассоциация производителей пива.

Маркировку запустят в несколько этапов. Так, с 1 апреля будущего года начнут маркировать пиво в кегах, с 1 октября цифровые марки получат напитки в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

Пиво будут маркировать с помощью национальной системы «Честный знак». Ее оператор — Центр развития перспективных технологий, совместный проект USM Holdings Алишера Усманова, государственной корпорации «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого.

Маркировка товаров в России стартовала в 2019 году, разработчики указывали, что система нужна для борьбы с распространением некачественной продукции и контрафакта. Эксперимент по маркировке пива стартовал 1 апреля 2021 года, в нем участвовало более 40 производителей.

Еще по теме
Россияне с виски и текилы стали переходить на водку
Продукты с истекающим сроком годность станут раздавать бедным
Омуля на Байкале смогут ловить в шести местах
Эксперты объяснили исчезновение картошки фри в России
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине
Открыта фаза материи с двумя временными измерениями
США лишатся Аляски из-за антироссийских санкций
Турция сорвала вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

GammiPluh

за 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?

Alhazred

Горбачева им туда советником отправьте за пиццу... И хана США.)))

KrisJunior

Методичка устарела, обновитесь.

Asd10

Вот она и угробила Европу! Потому, что в школу ходить не хотела.))) Но ваще это феномен манипуляции...