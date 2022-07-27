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Российские пираты взломали Diablo 2: Resurrected

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Blizzard

Российские хакеры из группировки Blizzless взломали Diablo 2: Resurrected. Теперь в пиратскую версию популярной игры от Blizzard можно поиграть без подключения к интернету, сообщается на официальном канале хакеров в Discord.

Формально защита игры была взломана еще в прошлом году, однако теперь поиграть в Diablo 2: Resurrected можно без подключения к серверам Blizzard и без использования стороннего программного обеспечения.

Такая особенность пиратской версии позволяет геймерам создавать неофициальные серверы для онлайн-режимов культовой RPG, на которых можно играть с различными модификациями, разработанными фанатским сообществом.

Ранее Blizzless взломали игры WarCraft III: Reforged и StarCraft: Remastered, объяснив свои действия политикой Blizzard, официально приостановившей реализацию своей продукции в России.

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