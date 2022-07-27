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Samsung разработает 450‑мегапиксельную камеру

Источник:
Sibnet.ru
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Съемка на смартфон
Фото: © Zach Ramelan / Unsplash License

Samsung работает над новой технологией, позволяющей создавать снимки с разрешением в 450 мегапикселей. Она будет объединять девять изображений в одно большое.

Портал Sammobile обнаружил, что Samsung подал заявки на регистрацию товарного знака Hexa2pixel в Южной Корее и Европе. Новое наименование созвучно с текущей технологией Tetra2pixel, используемой для создания 200-мегапиксельных снимков.

Снимки с использованием Tetra2pixel состоят из четырех 50-мегапиксельных кадров, расположенных квадратом два на два, что и создает в итоге большое полотно с разрешением 200 мегапикселей. 

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Sammobile считает, что Hexa2pixel будет работать по аналогии, но использовать для финального кадра девять частей, что позволит достичь разрешения итогового полотна в 450 мегапикселей.

Количество мегапикселей итогового кадра влияет на детализацию фото. Чем их больше на единицу площади кадра, тем резче и детальнее изображение, однако это не единственный параметр отвечающий за итоговое качество снимка.

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Топ комментариев

Asd10

Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.

GammiPluh

за 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©

Asd10

Вот она и угробила Европу! Потому, что в школу ходить не хотела.))) Но ваще это феномен манипуляции...