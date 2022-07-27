Samsung разработает 450‑мегапиксельную камеру

Samsung работает над новой технологией, позволяющей создавать снимки с разрешением в 450 мегапикселей. Она будет объединять девять изображений в одно большое.
Портал Sammobile обнаружил, что Samsung подал заявки на регистрацию товарного знака Hexa2pixel в Южной Корее и Европе. Новое наименование созвучно с текущей технологией Tetra2pixel, используемой для создания 200-мегапиксельных снимков.
Снимки с использованием Tetra2pixel состоят из четырех 50-мегапиксельных кадров, расположенных квадратом два на два, что и создает в итоге большое полотно с разрешением 200 мегапикселей.
Sammobile считает, что Hexa2pixel будет работать по аналогии, но использовать для финального кадра девять частей, что позволит достичь разрешения итогового полотна в 450 мегапикселей.
Количество мегапикселей итогового кадра влияет на детализацию фото. Чем их больше на единицу площади кадра, тем резче и детальнее изображение, однако это не единственный параметр отвечающий за итоговое качество снимка.SIBNET.RU В TELEGRAM