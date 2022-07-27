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Оборудование для передачи голографических сообщений создадут в России

Источник:
Sibnet.ru
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Антенна сотовой связи
Фото: © Igor / Unsplash License

«Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР) работают над проектом по созданию оборудования для шестого поколения связи. Ожидается, что 6G будут поддерживать голографическую связь, мгновенный отклик и передачу данных на скорости более 1 Тбит/с.

На исследования, создание прототипов и изучение электромагнитной совместимости и безопасности пользователей предприятия планируют запросить более 30 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник знакомый с ходом разработки проекта.

Генеральный директор ФГБУ НИИР Олег Иванов подтвердил информацию о работе над проектом, но сообщил, что конкретных деталей финансирования пока нет, но он включает создание устройств от стадии прототипов до массового производства, формирование нормативно-правовой базы и исследования безопасности для абонентов.

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Мировые стандарты 6G еще не определены. Ожидается, что формирование технического стандарта начнется только в 2027 году. 

Беспроводные сети шестого поколения подразумевают использование систем искусственного интеллекта для производства и настройки.

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Топ комментариев

Asd10

Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.

GammiPluh

за 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©

Asd10

Вот она и угробила Европу! Потому, что в школу ходить не хотела.))) Но ваще это феномен манипуляции...