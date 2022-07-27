«Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР) работают над проектом по созданию оборудования для шестого поколения связи. Ожидается, что 6G будут поддерживать голографическую связь, мгновенный отклик и передачу данных на скорости более 1 Тбит/с.

На исследования, создание прототипов и изучение электромагнитной совместимости и безопасности пользователей предприятия планируют запросить более 30 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник знакомый с ходом разработки проекта.

Генеральный директор ФГБУ НИИР Олег Иванов подтвердил информацию о работе над проектом, но сообщил, что конкретных деталей финансирования пока нет, но он включает создание устройств от стадии прототипов до массового производства, формирование нормативно-правовой базы и исследования безопасности для абонентов.

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Мировые стандарты 6G еще не определены. Ожидается, что формирование технического стандарта начнется только в 2027 году.

Беспроводные сети шестого поколения подразумевают использование систем искусственного интеллекта для производства и настройки.